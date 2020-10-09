أسرة منى منير بعد وداعها: خسارتنا كبيرة.. كانت لا تتأخر على أحد

قال اللواء ماهر رزق، عم النائبة الراحلة منى منير، إن خسارة العائلة كبيرة برحيل منى، فهي كانت قريبة من الجميع، ولا تتأخر على خدمة أحد سواء قريب أو بعيد.

ووجَّه رزق، الشكر من خلال "الوطن"، لجميع حضور الجنازة وحرصهم على الوداع الأخير والتواجد مع الفقيدة في اللحظات الأخيرة قبل تشييع الجثمان.

وتوفيت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، أمس، بعد معاناة مع مرض السرطان، حسبما قالت مصادر برلمانية لـ"الوطن".

وكانت "منير" من النائبات المميزات تحت قبة البرلمان فهي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وتعد من النائبات صاحبات السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.

ونعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال النائبة منى منير.

وكان آخر تفاعل للنائبة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مشاركتها لمنشور بعنوان "انزل وشارك موعدنا 24 -25 أكتوبر"، بتاريخ 5 أكتوبر، حيث دعت للمشاركة في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

انهيار ابنة منى منير في الوداع الأخير: بكاء وصراخ

ودخلت ابنة النائبة الراحلة منى منير في نوبة بكاء شديدة، خلال مراسم جنازة والدتها في كنيسة المرعشلي بالزمالك.

وانهارت ابنة النائبة الراحلة مع لحظات خروج الجثمان ولم تتمالك، وحاول بعض الأقارب تهدئتها والسيطرة على الموقف.

وتعالت بعض الصرخات من أسرة ومحبي منى منير، وهو ما حرص البعض على السيطرة عليه لخروج الجثمان في مشهد هادئ.

وشهدت كنيسة المرعشلي بالزمالك توافد عدد من النواب والنائبات؛ لوداع زميلتهم النائبة منى منير، وبدا على الجميع الحزن، فيما دخلت كل من النائبتين سولاف درويش ومارجريت عازر في نوبة من البكاء الشديد، حزنا على زميلتهما.

وحرص النواب "مصطفى بكري، وحمدى بخيت، وإيهاب منصور"، على التواجد داخل الكنيسة، قبل وصول نعش النائبة منى منير إليها، والتي نعاها مجلس النواب أمس.

كما شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، في مراسم جنازة النائبة منى منير بكنيسة المرعشلي، وبدا الحزن والبكاء الشديد على جميع أفراد أسرتها.