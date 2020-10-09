الأمن يكشف لغز جثة "عتاقة" المتحللة.. عاطل قتله 3 أشقاء بالقاهرة

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، لغز العثور على جثة متحللة داخل جوال بلاستيك، في منطقة جبلية على طريق القاهرة السويس الصحراوي.

وتبين أن الجثة لعاطل عمره 49 سنة، وأنه لقى حتفه مقتولًا على يد ثلاثة أشقاء بسبب محضر شرطة، حاول القتيل إجبار أحدهم على التنازل عنه.

وذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم عتاقة بمديرية أمن السويس بتاريخ 7 سبتمبر الماضي، بالعثور على جثة لشخص مجهول داخل جوال بلاستيكي بالمنطقة الجبلية طريق (القاهرة/السويس) في حالة تحلل، وعثر بطيات ملابسه على "كيس بداخله 1 جم من مخدر الهيروين".

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى تحديد هوية المجني عليه 49 سنة عاطل مُقيم بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة"، كما توصلت التحريات إلى تحديد مرتكبي الواقعة ثلاثة أشقاء (مُقيمين دائرة قسم باب الشعرية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، بعد مشاجرة بينهم وبين المجني عليه.

وأضاف المتهمون أنه بتاريخ الواقعة وحال سير أحدهم فوجئ بمحاولة المجني عليه التعدي عليه بالضرب بذات السلاح، لإجبار شقيقه على التنازل عن المحضر المُحرر ضده، فهرب منه واختبأ بمدخل العقار سكنهم، فلاحقه المجني عليه وتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية عثر عليها بمدخل العقار، فاستخلص السلاح الأبيض من يده وعاجله بعدة طعنات، محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ثم استعان بالآخرين للتخلص من جثته.