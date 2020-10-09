4 جرائم قتل هزت المحافظات في أسبوع "الدم والخيانة": جنس وسرقة وكرشة

4 وقائع قتل سجلتها محاضر الشرطة في 4 محافظات، على مدار الأسبوع الجاري، راح ضحيتها سيدتان و4 رجال، وتنوعت أسبابها ما بين السرقة والبلطجة والخلافات الزوجية والخيانة، وتمكنت الشرطة من القبض على منفذي تلك الجرائم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

القليوبية.. قتل صديقه لسرقته

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، مقتل سائق على يد صديقه لسرقة 30 ألف جنيه خاصة بالشركة المعين فيها المجني عليه، وألقت الشرطة القبض علي المتهم بعد أن وصل بلاغ إلى مركز شرطة قليوب، بالعثور على جثة سائق، مُقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة، والعثور بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته، ورخصة قيادة خاصة، ومبلغ مالى.

وعثرت الشرطة أيضا، على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر اتجاه الجيزة، تبين أنها تخص مالك شركة للأقمشة، يعمل عليها المجنى عليه كسائق، ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء، وتبين أنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه، من متحصلات توزيع تلك المنتجات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتباطه بعلاقة صداقة مع المجنى عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة، قبل أن يترك العمل بها منذ حوالى 6 أشهر، وأنه تقابل مع المجنى عليه بتاريخ الواقعة، وأخبره بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاصة بالشركة، فطلب منه مرافقته.

وفي الطريق التمس المتهم من المجني عليه، إعطائه جزءا من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة، لكنه رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" التقطه المتهم من السيارة، مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته، واستولى على المبلغ المالى المحصل، ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور عليها، وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه بإلقائهما في الزراعات.

المقطم.. معركة النفوذ بالجبل

انتهت مفاوضات مسجل خطر مع 4 أشخاص على مناطق النفوذ فى منطقة جبلية بالمقطم، بمعركة بالأسلحة النارية، أسفرت عن مقتل خفير ونجل شقيقه، بينما فر الطرف الثاني وهم المتهمون الأربعة.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام أن القتيلين يعملان بحراسة مناطق جبلية يتم استغلالها كمحاجر فى منطقة المقطم، وأنهما قاما بتوسيع مناطق النفوذ وفرض الإتاوة ما أدى لنشوب خلافات بينهما وبين 4 آخرين من الخفراء الذين يعملون فى المنطقة.

وأوضحت التحريات أن القتيلين والمتهمين الأربعة، عقدوا عدة جلسات لحل الأمر بالتراضى، لكن القتيلان رفضا الحل وأصرا على الحفاظ على المناطق الواقعة تحت سيطرتهما، وهددا الأربعة الآخرين بالقتل.

وأكدت التحريات، أن القتيل الأول مسجل خطر فرض سيطرة ولا يتحرك إلا ببندقية آلية، وهو ما دفع المتهمين إلى تجهيز أسلحة نارية، وقاموا بالتسلل بعد منتصف الليل إلى الجبل وأمطروا القتيل وابن شقيقه بالرصاص ثم فروا هاربين.

وذكرت التحريات أنه عقب ذلك تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوجود شخصين متوفيين إثر إصابتهما بأعيرة نارية بالمنطقة الجبلية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنهما مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" وعاطل، مصابان بأعيرة نارية، وعثر بجوارهما على بندقية آلية وحقيبة جلدية بداخلها 86 طلقة لذات العيار، وسلاح أبيض "سكين".

الفيوم.. قتل باسم الشرف

ألقت أجهزة الأمن، القبض على جزار لاتهامه بقتل زوجته وعشيقها "زوج شقيقته"، وذلك بعد ضبطهما يمارسان الرذيلة داخل منزل المتهم.

واعترف المتهم فى التحقيقات بقتل المجني عليهما، قائلا إنه "نسى المفتاح المحل الذي يعمل فيه جزارا، وعاد الى المنزل فضبط زوجته فى أحضان زوج شقيقته"، مشيرا إلى أنه تخلص من المجني عليهما انتقاما لشرفه، وتحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.

الشرقية.. الموت على طبق الكرشة

"نورهان" التي كانت محط أنظار شباب قريتها أنشاص البصل بالزقازيق، يتهافتون عليها رغبة في الزواج منها لجمالها وحسن أخلاقها، إلا أنها اختارت ابن عمتها العامل في مجال النجارة، وتزوجا فى حفل شهدت له قريتهما، وانتقلت للعيش معه في عزبة تابعة للقرية، لكن الجحيم كان في انتظارها طيلة فترة زواجتها التي انتهت بجريمة قتل مروعة تركت خلفها طفلة لم تكمل عامها الأول.

بدأت الخلافات بين الزوجين واحتدت شدتها بسبب عصبية الزوج، واعتياده التعدي علي زوجته بالسب والضرب، حتى تدخلت الأسرتان أكثر من مرة، لتعود الحياة إلى طبيعتها مجددا، وأنجبت طفلة، كانت تعاني من ثقب بالقلب.

وكانت الأمور تسير على ما يرام صباح الأحد الماضي، وتوجهت "نورهان" للتبضع وشراء احتياجات منزلها، بعدما حصلت على 200 جنيه من زوجها، الذي اشترط عليها شراء طلبات بـ150 جنيها فقط، لكنها رأت "كرشة" لدى أحد جزاري القرية، وقررت شراء كيلو منها؛ لإعداد وجبة غداء لزوجها، الذي قرر التخلص منها ومعاقبتها على ذلك، وكأن حياتها تساوي الجنيهات المعدودة التى انفقتها زيادة على المحدد لها.

عاد الزوج إلى المنزل، مساء اليوم نفسه، وتحدث إليها في أمور منزلهما وعلم أنها اشترت متطلبات بزيادة 50 جنيها على المحدد لها، فانهال عليها ضربا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه.

وأمرت النيابة العامة، بحبس الزوج المتهم 4 أيام، على ذمة التحقيقات التى تجري معه، ومثل أمام قاضي المعارضات بالمحكمة الجزئية المختصة، والذي أمر بتجديد حبسه لمدة 15 يوما أخرى، للسبب ذاته.