ضبط طالب قتل جارته المسنة بـ"قالب طوب" وسرق قرطها الذهبي

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، بالعثور على جثة إحدى أقاربه بالشقة محل إقامتها بالطابق الأرضي، بأحد العقارات بدائرة المركز، وبها جرح في الرأس، وسرقة قرط ذهبي كانت تتحلى به.

وجرى تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة، جار المجني عليها، وهو (طالب - مقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات­ جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر أنّه نظرا لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها واعتياده التردد عليها لتفقد حالتها الصحية نظرا لكبر سنها، عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة توجه للشقة سكنها وعقب فتحها له ودخوله باغتها بالضرب بقالب طوب على رأسها "كان بأرضية الغرفة"، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، واستولى على قرطها الذهبي وهرب.

وجرى بإرشاد المتهم ضبط القرط الذهبي المستولى عليه لدى عميله سيئ النية (تاجر مصوغات ذهبية بمدينة دمنهور - مقيم بدمنهور)، وجرى ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.