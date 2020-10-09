صور.. مصطفى قمر يحتفل بافتتاح مطعمه بحضور نجوم الفن

احتفل الفنان مصطفى قمر بافتتاح مطعمه الجديد بمنطقة التجمع الخامس وسط حضور العديد من نجوم المجتمع والمشاهير.

وحضر من نجوم الفن والمشاهير كل من محمد لطفي ومحمد نور وإيناس النجار وشقيقتها سوار والمطرب سداوي والمطربة سلمي وغيرهم.

وتخلل الحفل تقديم فقرة غنائية لمصطفى قمر قام فيها بغناء العديد من أشهر أغانيه وسط أجواء من الرقص والبهجة بين الحضور والتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه.

يذكر أن الفنان مصطفى قمر كان أصدر رسميا ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "لمن يهمه الأمر 2" عبر المنصات الإلكترونية منذ أسابيع.

وكان "قمر" أعلن، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "وأخيرًا يا جماعة، هابدأ أكشف لكم عن كواليس ألبوم لمن يهمه الأمر 2، عازف الجيتار المبدع تامر فتحي، ومن أعظم عازفي الباص جيتار ماجد يحيى، والمايسترو يحيى الموجي، عازف الكمان المبدع وقائد الكوارتيت بالألبوم".

وتابع: "ومعانا الملحن العبقري أشرف السرخوجلي عشرة العمر والشاعر المبدع صديق الطفولة رضا زايد، وبعدين ياجماعة هم كلهم مبدعين كده وإحنا ولاد البطة السودة، انتظروا المزيد من الكواليس".

وتضمن الألبوم أغنيات حاغنيلِك - دُقِّي عودِك - حنونة - عجوز في المدينة - سوسنة - حُبِّك على جبيني - ومسافر التى قدمها قمر مع شقيقه ياسر قمر أحد مطربي تسعينات القرن الماضي.

وقال قمر لـ"الوطن" عن الألبوم: "هو الجزء الثاني من ألبومي الذي طرحته منذ 20 عامًا، وهو ألبوم بكلمات وألحان خاصة، تدور أفكار كلماته حول الحب والانتماء وحب الأم والغربة، والتجربة جديدة ومختلفة تماما عن كافة التجارب التي قدمتها من قبل، ولا أخفي عليكم أنني متخوف كثيرا من تلك التجربة".

وأضاف: "قررت أن أغامر بهذا العمل، قمت بعرض الأغنيات على فئات وأجيال مختلفة في الأعمار وأشاد الجميع بتلك الأغاني، والألبوم من كلمات رضا زايد والراحل سامح العجمي، وألحاني مع الملحن أشرف السرخوجلي.