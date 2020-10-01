جيفارا.. أغنية تجمع مصطفى قمر وحميد الشاعري فى ألبوم "أنا بابا"

قدم الفنان مصطفى قمر، أغنية جديدة للفنان حميد الشاعري فى ألبومه الجديد "أنا بابا"، الذى ستطرح أغنياته خلال الأيام الجارية.

الأغنية كما كشف عنها "قمر"، لـ"الوطن"، بعنوان "جيفارا"، وهي أغنية رومانسية من ألحانه في أول تعاون بينه وبين حميد الشاعري فى ألبوماته الغنائية.

وتقول الجملة "سينو" الخاصة بأغنية "جيفارا".

لو تحبي حياة غنية هبقى أنا ملك الأمارة

لو تحبي الثوراجية قبل ثانية هاكون جيفارا.

وترصد "الوطن"، 10 معلومات عن ألبوم حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"

1- الألبوم هو الأول لحميد الشاعري بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر ألبوماته بعنوان "روح السمارة" عام 2006.

2- قرر حميد الشاعري أن يطلق على ألبومه الجديد اسم "أنا بابا".

3- الألبوم سيتضمن 14 أغنية منها 13 أغنية باللهجة المصرية

4- الألبوم الجديد من إنتاج شركة كامب للمنتج ياسر القصراوي

5- سيتضمن الألبوم أغنية لرباعي التسعينيات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان "زحمة الأيام" وتم تصويرها ككليب سيعرض قبل طرح الألبوم.

6- سيهدي حميد أغنية "زحمة الأيام" لروح الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم.

7- سيقدم حميد في الألبوم موهبتين جديدتين وهما المطربة جوري والمطرب يوسف.

8- يوزع حميد لنفسه في الألبوم 4 أغنيات

9- يتعاون "الشاعري" في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا والفنان مصطفى شوقي في أغنية بعنوان "أوتوموبيل السعادة"، ويشارك فى الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

10- سيقدم "الشاعري" أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان "يا دنيا يادوارة" التي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال ويشدو بها مع المطرب يوسف.