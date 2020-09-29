فيديو.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله: صاحبي وأخويا وبهجة عمري

احتفل الفنان مصطفى قمر، بعيد ميلاده نجله الفنان تيام قمر الـ24، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر مصطفى قمر، عبر حسابه على موقع انستجرام، فيديو يتضمن صورا لنجله تيام قمر، في جميع مراحله العمرية ابتداء من الطفولة حتى الشباب، مصحوبة بمقطع من إحدى أغانيه.

وكتب مصطفى قمر، قائلًا: كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو، يا بسمة حياتي، ربنا يحميك يا حبيبي وينجحك دايما وتبقى وتفضل نجم النجوم، إنت مش بس ابني إنت صاحبي وأخويا وبهجة عمري".

ويستعد تيام قمر، في الوقت الحالي لفيلم "حريم كريم 2"، بصحبة والده مصطفى قمر، مؤكدًا أنّ دوره به الكثير من الكوميديا ويظهر فيه جانبا جديدا على شخصيته المعتاد أن يظهر بها.

فيلم "حريم كريم" الجزء الأول عام 2005، بطولة مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، إدوارد، خالد سرحان.

وظهر الفنان الشاب تيام قمر، في رمضان الماضي، بمسلسل "خيانة عهد" الذي شارك في بطولته يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، عبير صبري، جومانة مراد، بيومي فؤاد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وعن أداء تيام قمر، في "خيانة عهد"، قالت يسرا، خلال استضافتها في القناة الأولى ببرنامج التاسعة مساء، أنّها لم تصدق أداء الفنان تيام قمر خلال مشاركته لها في المسلسل، قائلة: "اتخضيت من مستوى تيام في المسلسل".