وزيرة الثقافة: الأوبرا إحدى العلامات المميزة فى التاريخ الثقافي والفني

بمناسبة احتفال دار الأوبرا المصرية بعيدها الـ 32 قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن الأوبرا المصرية منذ افتتاحها عام 1988 باتت درة قلاع الفنون الجادة فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا وإحدى العلامات المميزة فى التاريخ الثقافي والفني للوطن، كما لعبت دوراً بارزا فى إثراء الحياة الإبداعية بمصر ونجحت فى صناعة حضارة فنية وثقافية انعكست إيجابا على الوجدان الجمعي.

وأضافت، في بيان، أنها سعت إلى نشر الفنون الجادة الراقية بين مختلف شرائح المجتمع كما ساهمت فى خلق أجيال من الفرق والفنانين الموهوبين الذين تألقوا فى ساحة الفن المصري والعربي إلى جانب تبني المواهب الشابة القادرة على صون الهوية الفنية المصرية .

من جانبه، قال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا إن الاحتفال بالعيد 32 لافتتاح الأوبرا يقام فى الثامنة مساء السبت 10 أكتوبر على المسرح الكبير ويقدمه أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة نجوم فرقة أوبرا القاهرة إيمان مصطفى، رضا الوكيل، عمرو مدحت، جولي فيظي، مع كورال "أكابيلا" قيادة وتدريب مايا جفينيريا، ويتضمن السيمفونية التاسعة للمؤلف الألماني الشهير لودفيج فان بيتهوفن والتي أنهى كتابتها عام 1824 واعتبرها النقاد أحد أعظم المؤلفات فى تاريخ الموسيقى الكلاسيكية.

وافتتحت دار الأوبرا المصرية فى 10 أكتوبر عام 1988 وتضم سبعة مسارح هي الكبير، الصغير والمكشوف إلى جانب مسرح الجمهورية ومعهد الموسيقى العربية بالقاهرة ومسرح سيد درويش بالإسكندرية، ومسرح أوبرا دمنهور بالبحيرة وتم استحداث مسرح النافورة الجديد لينضم إلى منظومة العمل بها، وتختص بتقديم أشكال متنوعة من الفنون الجادة والراقية وهى الباليه، الأوبرا، الموسيقى الكلاسيكية والعربية، الصالونات الثقافية، معارض الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المهرجانات المتنوعة للموسيقى والغناء ونجحت فى صنع مكانة مميزة فى قلوب الجمهور المصري والجاليات العربية والأجنبية.