وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يشهدان احتفالية أكتوبر بأكاديمية الفنون

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي تحت عنوان "6 أكتوبر 1973.. ملحمة العزة والكرامة".

وأقيمت الاحتفالية بقاعة سيد درويش، وأحيتها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية، والفنانة منى عبدالغني ابنة المعهد وكوكبة من الأساتذة والطلاب.

وقالت "عبد الدايم"، إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر أكتوبر في كل محافظات الجمهورية، لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن فى الوعي الجمعي ، وأضافت أن قوة مصر الناعمة تعد أحد الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأشادت بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل ايجابى في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي، مشيرة إلى سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد، والذى يؤكد ثراء المستقبل الإبداعي للمجتمع.

وقامت وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة بتكريم عدد من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالأكاديمية، لتفانيهم في إعداد أجيال من المبدعين، واستمرارهم في أداء رسالتهم أثناء جائحة كورونا، وهم الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، والدكتورة هدى أحمد محمد على، والدكتور محمد قطب عيسى، والدكتور أحمد يوسف الطويل، والدكتورة سالي علي طموم، والدكتور احمد سعد أمين، والدكتور محمد عبدالستار عبد المعطي، والدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، والدكتور ماجد أحمد سرور، والدكتور مدحت عبد السميع، والدكتورة أميرة أحمد الناصر، والدكتورة منى عبد الغني عباس، ومازن دراز، وماجدة عويس عبد اللطيف، كما تم الاحتفال بخريجى معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020.

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية التي أعادت للاذهان أجواء معجزة العبور منها "بسم الله"، و"عاش اللي قال"، و"لفي البلاد"، و"يا حبيبتي يا مصر"، و"أم البطل".