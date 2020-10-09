جمال مختار: احتفالية أكتوبر فرصة للم شمل العائلة الوفدية

يحتفل الوفديون اليوم الجمعة بذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر المجيدة، وتكريم أسر الشهداء والمصابين والقادة العسكريين تقديرا لدورهم الكبير في هذا الانتصار الذي استعاد الأرض والكرامة.

وتقيم هذا الاحتفال بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 6 أكتوبر، النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد.

وأكد اللواء جمال مختار، مساعد رئيس حزب الوفد للشؤون الأمنية وإدارة الأزمات، أن هذه الاحتفالية تأتي لتقديم الدعم للقوات المسلحة وتكريما لتضحيات رجالها البواسل الذين يقدمون كل شيء فداء لهذا الوطن.

فرصة للم شمل العائلة الوفدية

وقال مختار لـ"الوطن"، إن حزب الوفد كأكبر حزب معارض في المنطقة والشرق الأوسط وصاحب تاريخ عريق يمتد لأكثر من 100 عاما يقف دائماً داعماً للدولة المصرية ويقف خلفها في مواجهة كل التحديات التي تواجهها داخليا وخارجيا.

وأضاف أن هذه الاحتفالية تؤكد أن العائلة الوفدية كلها على قلب رجل واحد خلف الوطن، مشيرا إلى أن انقسام الآراء الذي حدث مؤخرا داخل الحزب نتيجة حصة الوفد في القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب جاء في إطار مدرسة الوفد القائمة على الرأي والرأي الأخر ولا يوجد أي أزمة.

وتابع مختار أن الوفديين جميعاً على قلب رجل واحد فهم يختلفون حول مصلحة الحزب ويتفقون على دعم مسيرة الدولة، وأرى أن احتفالية ذكرى حرب أكتوبر المجيدة فرصة للم شمل العائلة الوفدية.

الصورة الصادقة للمعارضة الوطنية

ونوه إلى أن حزب الوفد يمثل الصورة الصادقة للمعارضة الوطنية البناءة التي لا تهدف إلا لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وصاحب نضال وطني مشرف ويسير بخطوات ثابتة مساندًا وداعمًا للوطن وتأسيس الدولة الحديثة.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكارى الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما توجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبرى القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.