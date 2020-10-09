الإسكندرية: إعفاء كبار السن من تذاكر ركوب المواصلات العامة

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة قررت إعفاء كبار السن، 70 عامًا، فما فوق، نهائيا من تذاكر ركوب المواصلات العامة، كما تقرر تخفيض قيمة التذاكر بنسبة 50% لمن هم فوق سن الـ60، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء على المواطنين.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه أصدر قرارا من قبل يقضي بإعفاء ذوي الهمم من تذاكر المواصلات بوسائل النقل العام بالمحافظة، موضحا أن كبار السن سيستفيدون من القرار من خلال إبراز هوياتهم الشخصية دون حاجة لاستخراج كارنيه مخصص لهذا الغرض.

وأكد أنه من الصعب معرفة مساكن كل كبار السن لإرسال كارنيهات مخصصة لهم لهذا الغرض، مشيرًا إلى أن من يجد المقدرة للذهاب إلى هيئة النقل العام بالمحافظة واستخراج كارنيه بخصوص القرار فسيتم توفير الكارنيه له: "اللي يحب يركب بالبطاقة الشخصية بتاعته يركب، واللي يحب ياخد كارنيه من هيئة النقل العام بالإسكندرية ياخد الكارنيه، وعموما المواصلات باتت مجانية لمن هم فوق سن الـ70 عاما".