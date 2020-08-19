سكرتير محافظة الإسكندرية: نقل متضرري انهيار عقاري الجمرك لشقق الإيواء

كشف اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، أن العقارين المنكوبين في منطقة الجمرك تم إنشاؤهما منذ أكثر من 90 عاماً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن العقار رقم 14، وهو الذى سقط على العقار المجاور رقم 16، لافتًا إلى أنه صدر له قرار ترميم عام 94 وتم عمل محضراً للمالك كونه لم ينفذ قرار الترميم.

وأوضح "جمعة"، أن العقارين أصبحا غير صالحين تماماً للإقامة، مشيراً إلى أنه فور وقوع حادث انهيار العقارين توجهت كافة الأجهزة التنفيذية للتعامل معه وإنقاذ الأهالى.

وتابع: "رصدنا 8 أسر في العقار رقم 14 و5 أسر في العقار رقم 16، وخصصنا لهم شقق إيواء عاجل لهم ولم يتقدم أحد".

وعلق "جمعة"، على ما صرح به سكان العقارين المنهارين، بأنهم ما زالوا متواجدين في الشارع إلى الآن، قائلاً: "حالاً لو في أي أسرة في الشارع ..ليها شقق إيواء عاجل عندنا".

وشدد على أن رئيس حي الجمرك سوف يتوجه إلى المنازل المنكوبة لأخذ بطاقات الأسر وسيعمل على تسكينهم في شقق الإيواء الليلة.