طقس السبت: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

طقس السبت: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة
كتب:
أ. ش. أ
06:22 م | الجمعة 09 أكتوبر 2020
حالة الطقس
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر
القاهرة 33 23
الإسكندرية 29 21
وادى النطرون 32 22
طنطا 32 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 30 22
بلطيم 31 24
مطروح 28 21
السلوم 29 20
سيوة 31 19
بورسعيد 30 24
دمياط 29 24
الزقازيق 33 23
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 22
العريش 30 23
رفح 31 22
رأس سدر 34 23
نخل 32 17
نويبع 37 26
طابا 32 22
كاترين 33 16
الطور 36 23
شرم الشيخ 37 28
الغردقة 37 25
مرسى علم 35 25
الفيوم 35 22
بنى سويف 35 22
المنيا 36 21
أسيوط 37 22
سوهاج 38 22
قنا 40 23
الأقصر 40 24
أسوان 43 26