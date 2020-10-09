طقس السبت: مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 21

وادى النطرون 32 22

طنطا 32 22

شبين الكوم 33 22

دمنهور 30 22

بلطيم 31 24

مطروح 28 21

السلوم 29 20

سيوة 31 19

بورسعيد 30 24

دمياط 29 24

الزقازيق 33 23

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 30 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 17

نويبع 37 26

طابا 32 22

كاترين 33 16

الطور 36 23

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 38 22

قنا 40 23

الأقصر 40 24

أسوان 43 26