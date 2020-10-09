الطقس اليوم الجمعة 9-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الجمعة الموافق 9 أكتوبر، إذ يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء صباحا، ويكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون الرياح معتدلة نشطة على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تنشط أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد، ومتوقع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح، تكون كثيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ ساعة مع فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، نهارا، معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 - 42 كم/ ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للمملكة وسماء غائمة جزئيا على طول امتداد المرتفعات الغربية للمملكة، كما تكون الرياح نشطة على أجزاء من شرق وجنوب المملكة.