الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا، حيث من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، وتكون كثيفة، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة.

وأشار الخبراء إلى أنّ الطقس على السواحل الشمالية، يكون مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال الرياح بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع اعتدال الرياح وتنشط أحيانا علي مناطق من جنوب الصعيد، وفي الليل يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء لطيف على شمال الصعيد.

ولفت الخبراء، إلى تأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى توقعات بسقوط أمطار تصل لنسبة 30% على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس

مكة 41 28

المدينة 40 26

الرياض 36 21

المنامة 37 21

أبو ظبي 37 29

الدوحة 38 30

الكويت 38 21

دمشق 34 16

بيروت 32 27

عمان 33 18

القدس 32 20

غزة 33 23

بغداد 35 19

مسقط 34 27

صنعاء 25 10

الخرطوم 41 27

طرابلس26 19

تونس26 16

الجزائر 24 16

الرباط 27 15

أنقرة 31 15

إسطنبول 24 17

إسلام أباد 34 20

نيودلهي 36 22

جاكرتا 32 24

بكين 21 11

كوالالمبور 29 24

طوكيو 16 14

أثينا 27 17

روما 23 9

باريس 19 13

مدريد 26 12

برلين 15 12

لندن 17 9

مونتريال 10 9

موسكو18 11

نيويورك 18 9

واشنطن 22 9

نواكشوط 38 28

أديس أبابا 23 11