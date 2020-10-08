الطقس اليوم الخميس 8/10/2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 8 أكتوبر الحالي، على مختلف أنحاء الجمهورية نهارا وليلا، إذ إنّه من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا وتكون كثيفة، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، وتكون حركة الرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأشارت الهيئة إلى أنّ الطقس على السواحل الشمالية يكون مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، مع انتشار الشبورة المائية في الصباح، واعتدال الرياح بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع اعتدال الرياح وتنشط أحيانا علي مناطق من جنوب الصعيد، وفي الليل يكون الطقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء لطيف على شمال الصعيد.

ونوهت الهيئة بأنّ شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي يمتد حتى شمال الصعيد، فيما يتأثر جنوب الصعيد، بامتداد منخفض السودان الموسمي، مشيرا إلى توقعات بسقوط أمطار تصل لنسبة 30% على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في السعودية

وطبقا للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، فيتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج، أما عن حالة الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الاجواء حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.