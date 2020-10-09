خطة المحليات لمواجهة موسم الأمطار: توعية المواطنين وتطهير المصارف

أرسل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تعليمات للمحافظات لمواجهة موسم السيول والأمطار، وذلك تفاديًا لأي مخاطر أو كوارث تنجم عن حدوث الأمطار خلال الفترة المقبلة.

ورصدت "الوطن" أبرز توجيهات التنمية المحلية للمحافظين، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول ومنها:

- رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار.

- التنسيق مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري.

- تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات.

- تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول، وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة.

- إعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.

- تشكيل لجان وإعداد جدول زمني بالتنسيق مع الصرف الصحي ومياه الشرب ومديريات الري، للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول والبرابخ والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف، والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار.

- العمل على جاهزية بالوعات تصريف مياه الأمطار وتطهيرها.

- مراجعة الصلاحية الفنية للمعدات والعربات المخصصة لسحب المياه، والعمل على جاهزيتها.

- توعية المواطنين بالمحافظات بأساليب مواجهة أخطار السيول والإجراءات المطلوب اتخاذها في الطوارئ.

- تشكيل لجان من التنمية المحلية للمرور على المحافظات، للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لمجابهة موسم السيول والأمطار الغزيرة.

- عمل جدول لمراجعة السيناريوهات التي تجري على مستوى كل محافظة ليمر الموسم بشكله الطبيعي.

من ناحية أخرى، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عدم التهاون فى تحصيل حق الدولة وترسيخ هيبتها وفرض سيادة القانون والانضباط بمختلف المحافظات، وعدم السماح بعودة أي تعديات جديدة على أملاك وأراضي الدولة.

وأشار إلى أن متحصلات التقنين ستوجه لصالح المواطنين في صورة مشروعات خدمية أو تنفيذ برامج تنموية في المحافظات.

وشدد على جهود الأجهزة التنفيذية لمواجهة موسم الأمطار والسيول والاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري وتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات والقمامة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود المحافظة والأجهزة المعنية، لتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا.