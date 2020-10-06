وزير التنمية المحلية: اختبار 1700 متقدم للتدريب بـ"الأكاديمية الوطنية"

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن برنامج المسئول الحكومي المحترف، بالتعاون مع أكاديمية الوطنية للتدريب، والذي انطلقت المرحلة الثالثة منه بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية، بإجمالى 221 متدربا، ليصل إجمالى عددهم داخل المبادرة حوالي 3484، من مختلف المحافظات، يهدف إلي رفع "مستوي الخدمات المقدمة للمواطن، وكفاءة الجهاز الإداري للدولة"، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

واستعرض "شعراوى" آخر المستجدات الخاصة بتدريب 200 من الصف الثاني من القيادات، العاملين الداعمين لمتخذي القرار في المحافظات والوزارة، والمتميزين من خريجي دورات إعداد القادة بمركز سقارة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية، من القيادات والموظفين والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى جهود الأكاديمية الوطنية، والتعاون القائم خلال الفترة الحالية، في تطوير بيئة العمل التدريبية، والمؤسسية والمعلوماتية والبشرية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لافتا إلى التنسيق الجارى بين الوزارة والأكاديمية؛ للبدء في إجراء الاختبارات للمتقدمين، لشغل وظائف قيادات الادارة المحلية بالمحافظات، في الإعلان رقم 2 لسنة 2020، والذين تم استيفاء الأوراق والشروط الخاصة بالتقدم للمسابقة.

فحص 1700 متقدم لبرامج الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر إجراء الاختبارات، لحوالي 1700 متقدما، بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقا للبرامج الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن هذا العدد من المتقدمين، هم من انتهى فحص ملفاتهم، وقاموا باستيفاء الأوراق والشروط المطلوبة لهذه المسابقة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب، أن وزير التنمية المحلية شريك نجاح أساسي ورئيسي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ومن أكبر الداعمين لها، معربة عن سعادتها بالتعاون المستمر بين الأكاديمية ووزارة التنمية المحلية، في الكثير من الملفات الخاصة بالتدريب، وتأهيل العاملين بالمحليات في كافة المحافظات والوزارة.