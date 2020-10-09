مصدر أمني: فتاة المنوفية رتبت مع صديقها قبل الهرب.. وهاتفها كشف مكانها

كشف مصدر أمني، أن فتاة المنوفية الهاربة إنجي جمال اتفقت مع صديقها قبل الهرب على الذهاب إليه، ورتبا معًا للزواج بأي طريقة والارتباط سرًا، موضحا أن الفتاة كانت تمر بأزمة نفسية منذ 20 يومًا، نتيجة خلافات عائلية مع والدها وشقيقها، انتهت بتكرار تعديهما عليها بالضرب.

وأوضح المصدر أن الشاب أخبرها أنه سيستقبلها في شقة بالقناطر الخيرية لحين تدبير مسكن دائم بالقاهرة، وأنهما أقاما معًا في القناطر وكانا حريصين على ألا تخرج الفتاة أو يراها أحد، لافتا إلى أن الفتاة أغلقت هاتفها فور وصولها إليه وأن تتبع الهاتف أظهر أن آخر مكان تواجدت به الفتاة في دائرة القناطر الخيرية.

ولفت المصدر إلى أن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع هو من قاد عملية كشف غموض اختفاء الطالبة بعد تشكيل فريق بحث ضم ضباطًا من مديريتي أمن المنوفية والقليوبية، وأن التحريات أكدت أن الفتاة ارتبطت عاطفيا منذ 7 أشهر بشاب من محافظة القليوبية، وأنها تعرفت عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كانت تقضي ساعات طويلة في مراسلته.

وكشف مصدر أمني، اليوم، أنه جرى العثور على الفتاة، وتبين أنها تركت منزلها إثر خلافات عائلية مع والديها وشقيقها دائم التعدي عليها، وأكدت التحريات إقامتها لدى أحد الأشخاص بمنطقة القناطر الخيرية، ارتبطت به عاطفيا منذ 7 أشهر عن طريق الانترنت، واتفقت معه على الزواج هربا من المشاكل الأسرية.

وحسب التحريات فقد أكد الشاب عقب القبض عليه وبصحبته الفتاة أنه تعرف على إنجي في مارس الماضي وتوطدت علاقتهما، في نفس الوقت الذي صدرت فيه قرارات الحظر بسبب كورونا، فاصبحا يقضيان أوقاتا طويلة معا، وخلال ذلك كانت تحكي له عن علاقتها المضطربة مع أسرتها، واعتداء شقيقها عليها باستمرار لأتفه الأسباب، وفي بعض الأحيان كان يطلب منها باسورود هاتفها لتفتيشه.

وأشار إلى أنه طالب إنجي بالتحلي بالصبر، وكان يقومها نفسيا: "كنت بحل مشاكلها وبحاول أخليها سوية نفسيا"، وخلال ذلك نشأت بينهما علاقة رومانسية، أبديا لبعضهما البعض الرغبة في الارتباط.

وقال الشاب وهو طالب بإحدى الجامعات، في محضر الضبط إنه لاحظ تدهور حالة إنجي النفسية عقب مشكلة كبيرة وقعت بينها وبين شقيقها وتدخل الأب، لكنه وقف في صف شقيقها، مشيرًا إلى أن إنجي أخبرته أنها تفكر في ترك المنزل، فأشار عليها باستضافتها لديه، وأنه كان يخطط للزواج منها، لكن ما حدث عقب اختفائها عطل ذلك.