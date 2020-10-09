أمن القليوبية يكشف تفاصيل العثور على فتاة المنوفية الهاربة

‏ضبطت أجهزة الأمن فى القليوبية، فتاة هاربة من منزل أسرتها بالمنوفية منذ ثلاثة أيام، وكشفت التحريات أن الفتاة أقامت بإرادتها مع أحد الأشخاص فى شقة بمدينة القناطر، بعد هروبها من أسرتها بسبب خلاف مع والديها وشقيقها.

كانت معلومات سرية، وردت لأجهزة أمن القليوبية، تفيد باختفاء فتاة هاربة من محافظة المنوفية فى شقة بمنطقة القناطر الخيرية برفقة شاب، وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط المديرية لمتابعة الموقف بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية.

وتوصلت تحريات اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، إلى أن الفتاه تدعى "أ. ج" طالبة بكلية الصيدلة، بجامعة المنوفية، هربت من منزل أسرتها منذ 3 أيام بسبب تعدي والديها وشقيقها عليها بصورة دائمة، ما دعاها إلى الهرب بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق الإنترنت منذ 7 أشهر، ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد مكانها وجرى ضبطها وبصحبتها الشاب وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت أسرة الفتاة، حررت بلاغًا بمديرية أمن المنوفية، ادعت فيه تعرض ابنتهم للاختطاف من قبل مجهولين، مؤكدين أنها خرجت ولم تعد منذ ثلاثة أيام.