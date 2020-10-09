المبادرة البرلمانية العربية: قطر تستخدم جمعيات خيرية لتمويل الإرهاب

قال جمال بو حسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إن قطر بدعمها المستمر للإرهاب تعتبر هي رأس الإرهاب، والكل يعلم هذا باعتبارها الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية.

وأضاف "بو حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع على فضائية “extra news”، أن قطر تغطي العمليات الإرهابية المشبوهة من خلال إنشاء جمعيات خيرية ودعمها.

وتابع العالم والمنظمات الدولية كشفت قطر على حقيقتها وحقيقة العمل الخيري المزعوم، كما تبث قطر الإعلام القطري المسموم المقنن من خلال قناة الجزيرة وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، إلى أن الكثير من المحاكم الأوروبية والأمريكية تعج بالقضايا التي تشير إلى أن قطر المسئول عن العمليات الإرهابية من خلال شهود ودلائل تدين النظام القطري، الذي يغطي على الأعمال المشبوه التي يقوم بها من خلال العمل الخيري.

وقال "بو حسن" إن العمل الخيري إنساني لذلك قطر تلبس الإرهاب الذين تنفذه من خلال الجمعيات الخيرية، لكن العالم كشفها وعرى هذا النظام القطري الفاشي الذي يهدد مقدرات الشعب القطري.

يأتي هذا في وقت يتهم رهينة أمريكي سابق بنكا قطريا بتمويل مستشفيات ميدانية للإرهابيين، وهو الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة غاضبة ضد قطر.