"عمل بنك فى بيته".. تفاصيل سقوط كهربائي البحيرة بـ32 مليون جنيه

كشفت تحريات وتحقيقات مباحث الأموال العامة تفاصيل القبض على كهربائي في مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بعد أن مارس أعمال البنوك وتجميع 32 مليون جنيه، من خلال شبكة سائقين عاملين فى الدول العربية.

وأوضحت التحريات أن المتهم استعان بشقيقه الذي يعمل بإحدى الدول العربية وقاما بإنشاء شبكة تهريب معقدة من السائقين الذين يسافرون ويعودون بانتظام من الدول العربية وذلك لتجميع مدخرات المصريين بالخارج بالدولار وتهريبها داخل سيارات النقل.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بانشاء مكتب فى بيته على غرار بنك مصغر به وحدة محاسبة واستقبل مدخرات المصريين العاملين بالخارج بعملة الدولار الأمريكى ثم يحولها إلى عملة مصرية وإرسالها لأسر العاملين بالخارج مقابل عمولة بالإضافة إلى فرق سعر السوق السوداء لصرف الدولار.

وكشفت التحريات أن المتهم حرك أموالا سائلة خلال 5 سنوات منذ نهاية عام 2015 وحتى الآن تقدر بـ32 مليون جنيه.

وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا أكدت قيام كهربائي توصيلات، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، والذي يرسلها للأول عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يتم استلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

وبعد ذلك يرسلها لذوي العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المشار إليه.

وباستدعاء المتحرى عنه الأول ومواجهته أقر بنشاطه الإجرامي مع شقيقه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة سنوات طبقا للفحص المستندي ما يعادل (32 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق وتم تكليف المباحث لتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.