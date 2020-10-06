ضبط شخصين لاستيلائهما على كابلات كهربائية بـ 1٫400 مليون جنيه بالمنوفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم السرقة والإستيلاء على المال العام.. فقد أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء قيام أحد الأشخاص (فنى كهربائى "بهندسة أبشواى" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالمنوفية) بالإستيلاء على كمية من المهمات والكابلات الخاصة بشركة توزيع الكهرباء وتخزينها بمسكن أحد الأشخاص (كهربائى حر– مقيم بذات العنوان) ، وقيامهما بإعادة بيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية يقتسمونها فيم بينهما .. مما يعد إستيلاء على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهما وضبطهما ، وعُثر بمسكن الثانى على (كميات كبيرة من المهمات والكابلات والأسلاك والمحولات) .. تقدر قيمتها المالية بحوالى (1400000 – مليون وأربعمائة ألف جنيه) ، وبمواجهتهما إعترفا بالإستيلاء على المضبوطات ، بقصد التربح من بيعها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية