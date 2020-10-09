بيان مهم لـ"الصحة" بشأن مستجدات فيروس كورونا بعد قليل

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانًا مهمًا بشأن مستجدات فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وعقب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أنباء ظهور موجة ثانية من الفيروس في دول حول العالم.

وقال "حسني"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "مفيش دولة ثبت أن لديها موجة ثانية أو ثالثة من الإصابة بكورونا، لكن ما يحدث حول العالم حالياً هو وجود زيادة في عدد حالات الموجة الأولى من الإصابة بالفيروس في عدد من البلدان".

وشدد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس على أنه لم تظهر حتى الآن أي أعراض جديدة للإصابة بالفيروس، ولكن يظل نفس الأعراض الـ17 المعروفة له هي ما تظهر، موضحاً أن الأعراض ربما تزيد وربما تنقص في الفترة المقبلة أو تظل كما هي، وأنه لا توجد أي دولة حول العالم تتحدث عن ظهور أعراض جديدة لديها، ولكن زيادة في الأعداد فقط.

وأشار إلى أن زيادة أعداد الإصابات بكورونا حول العالم يجعلنا "حذرين من اللي جاي"، مضيفاً: "الرسالة واضحة يا جماعة.. ناخد حذرنا.. اللي جاي مع دخول الشتاء مالوش توقعات". وأوضح أن أي فيروس من الممكن أن ينشط في فصل الشتاء، فهو فترة نشاط الفيروسات، مستطرداً: "كل خوفنا من فترة تغيرات الجو".