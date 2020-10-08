"الصحة": تفعيل خدمة علاج العيوب الخلقية النادرة بالمستشفيات العامة

قال الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، إن حالة الطفل الذي يعاني من عيوب خلقية في القولون وعدم وجود فتحة إخراج تلاقي اهتماما حاليا وهي مستقرة وسيتم بعد 4 أشهر عمل فتح إخراج طبيعية له ليعيش كأي شخص.

وأشار إلى أن حالة الطفل استثنائية ونادرة جدا تكررت من قبل لكن لم تكن هذه التخصصات موجودة من قبل في المستشفيات العامة "مستشفى المنيرة العام وشبرا العام وعين شمس العام ومنشية البكري العام" التي كانت تفتقد جراحة الأطفال وجراحة العمود الفقري وجراحة الأوعية الدموية.

وأضاف "شوقي" في مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أدخلت هذه الجراحات إلى المستشفيات العامة من خلال التعاقد مع الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية والأزهر من أجل تدريب الأطباء وتوفير الخدمة للمواطنين في هذه المجالات الدقيقة.

وألمح إلى أن هذه الحالات التي تتواجد فيها عيوب خلقية في الأطفال كانت تموت بسبب الضغط على مستشفى أبو الريش التي كانت المكان الوحيد القادرعلى إجراء هذه العملية لكن الوزارة تفعل منذ 6 أشهر هذه الخدمة في مستشفياتها العامة من خلال العلاج على نفقة التأمين الصحي لهذه الحالات النادرة، موضحا أنه تم إجراء 10 عمليات مؤخرا لأطفال تعاني من عيوب خلقية.