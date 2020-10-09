كمال عامر: القوات المسلحة تفخر دائما بانحيازها للشعب المصري

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن القوات المسلحة تفخر دائما بانحيازها للشعب المصري، وسطرت في التاريخ ملحمة عظيمة أزالت آثار العدوان على مصر.

وأضاف "عامر"، خلال كلمته باحتفالية حزب الوفد بذكرى انتصارات أكتوبر، أن مصر بأبنائها منذ بداية التاريخ استطاعت أن تحافظ على اسمها، فحمت العالم من خطر الهكسوس، وقدمت شهداء خلال مشاركتها في الحرب العالمية.

وتابع أن الجميع يعلم أن مصر هي كرامة الشعب الذي هو احتياطي القوات المسلحة لحمايتها من أي خطر، فتحية لقيادتنا الوطنية وكل يد شريفة تقوم بعملها المخلص في كل أنحاء الوطن.

واحتفل المصريون من مختلف الفئات في الميادين العامة بجميع محافظات الجمهورية بذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، وسط أجواء سيطرت عليها الروح الوطنية.

ودشنت عدد من الأحزاب السياسية منصة كبرى أمام النصب التذكاري الكائن في مدينة نصر بالقاهرة، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر بالتزامن مع احتفالات المواطنين في الميادين الرئيسية في المحافظات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد قام بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش في مدينة نصر، وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة وصافح عدد من أفراد أسرته.

وتوجه الرئيس السيسي إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الكائن في منطقة كوبري القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه.

وعقب المراسم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيد، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول لقاء السيسي مع قيادات الجيش عدة ملفات ذات صلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية، فضلًا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.