نجل شقيق السادات: قرار حرب أكتوبر كان صعبا وقرار السلام أصعب

أكد زين السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن مصر والعالم العربي يحتفلون بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذكرى رحيل الزعيم الراحل، لافتًا إلى أن هذا اليوم تاريخي لأن السادات اتخذ قرار العبور بعد تخطيط قادة القوات المسلحة لتحقيق النصر.

وأضاف "السادات" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن قرار الحرب قرار جريء وصعب ولكن الأصعب منه هو قرار السلام: "مصر استردت أرضها بالكامل، وضرب الرئيس البطل أروع الأمثلة في التخطيط والقيادة، ونجح في العبور بمصر إلى بر الأمان واستعاد أرض مصر غير منقوصة، وهو ما دل على صدق رؤيته للمستقبل".

وأوضح أن الرئيس السادات كان متمسكًا بأخلاق القرية، وهو ما أوصانا به والدنا عصمت السادات، ونحن نحتفل بذكرى الرئيس السادات مع المواطنين حبًا في الرئيس الراحل.

ونظمت أسرة الرئيس السادات، بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية، حفل تأبين بذكرى استشهاد بطل الحرب والسلام بحضور عدد من أفراد أسرته والعشرات من أهالي مركز تلا ومحبي الرئيس الراحل في محافظة المنوفية ومصر بأكملها، وحضر حفل التأبين لفيف من أبناء العائلة وعلى رأسهم محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وزين السادات، وكريم طلعت السادات، وعدد من البرلمانيين والسياسيين.