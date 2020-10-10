الطقس اليوم السبت 10-10-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم، السبت الموافق 10 أكتوبر الجاري، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشرقية.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا على السواحل الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن سرعة الرياح من المتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية، نشطة على خليج السويس والبحر الأحمر، معتدلة تنشط أحيانا على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين ونصف المتر والرياح شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، حيث تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة لتكون السحب الرعدية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير تمتد إلى الباحة.

وتنشط الرياح السطحية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران، في حين توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على المناطق الشمالية يمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس السبت، حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة، نهارا، معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة، ليلا.