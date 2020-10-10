مرشح "القائمة الوطنية": نحتاج تشكيل اتحادات للجاليات.. وتطوير الخدمات القنصلية في السفارات

قال عمرو حسين هندى، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر فى انتخابات مجلس النواب 2020 عن مقعد المصريين فى الخارج، إنه يضع أمام عينيه مصالح وأحوال المصريين بالخارج على اختلاف شرائحهم، وسيسخّر كل طاقاته من أجل حسم ملف الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج وإقرار قانون نقل جثامين المتوفين بالخارج للوطن الأم وتعزيز التواصل بين المصريين بالخارج.

وأضاف «هندى» فى حواره لـ«الوطن»، أنه يجب تشكيل اتحادات للجاليات المصرية وتطوير الخدمات القنصلية بالسفارات، مشيراً إلى أنه سيسعى لتفعيل الكارت القنصلى للمهاجرين وتفعيل منظومة «الشباك الواحد» لإنهاء تعاملاتهم مع التجنيد والإسكان وتشجيعهم على زيادة التحويلات لمصر.. وإلى نص الحوار:

لماذا قررت الترشح فى الانتخابات عن المصريين بالخارج؟

- أعلم أنها مسئولية كبيرة، وأنا بطبعى أحب خوض التحديات وخدمة الغير، وأمتلك خبرة فى التعامل مع ملف المصريين فى الخارج بسبب طبيعة عملى، فأنا مؤسس لمجموعة شركات تعمل بين مصر والكويت والإمارات، واكتسبت مجموعة من الخبرات فى مجال التجارة والاستثمار، وأسعى لإنجاح القرارات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد وإنعاش أحوال مصر الاقتصادية.

وماذا عن برنامجك الانتخابى؟

- قمت بصياغة برنامج انتخابى وأجندة تشريعية شاملة، فالنائب عن المصريين فى الخارج يجب أن يكون جاهزاً بالقدر الكافى لتلبية طموحات المصريين بالخارج تحت قبة البرلمان، وسأقوم ببذل مجهود أضع خلاله مصلحة المواطنين وأحوال المصريين بالخارج على اختلاف شرائحهم نصب عينى، وسأسخر كل طاقاتى من أجل تقديم حزم استثمارات إنتاجية وتنموية لهم، وإزالة كافة العواقب أمامهم.

وما أبرز الملفات التى ستكرس جهدك لتنفيذها؟

- هناك العديد من المحاور والمكونات الأساسية التى استندت عليها بعد دراسة كاملة للمصريين فى الخارج، وهى فتح ملف الإعفاء الجمركى لسيارات المصريين بالخارج، وتحريك وإقرار قانون نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، وتفعيل الكارت القنصلى الذى يعطى المصريين بالخارج مزايا عديدة، بالإضافة إلى تفعيل منظومة «الشباك الواحد» لإنهاء إجراءات المصريين بالخارج فى مجالات التجنيد والإسكان والاستثمار، وإقرار قوانين تشجع المصريين فى الخارج على زيادة التحويلات من الخارج، وتسهيل فرص الاستثمار، والسعى لخلق أدوات مبتكرة لتعزيز التواصل مع أبناء مصر بالخارج باستخدام التقنيات الحديثة.

وماذا عن ملف التعليم لأبناء المصريين بالخارج؟

- أسعى لاستحداث آليات تمثل حلقة وصل حقيقية بين المغتربين والمسئولين المصريين، والسعى لإنشاء مدارس مصرية بالدول التى توجد بها كثافة للجاليات المصرية فى دول العالم المختلفة، والعمل على زيادة نسبة قبول أبناء المصريين بالخارج فى الجامعات المصرية، ثم السعى لإنشاء معاهد التدريب لتأهيل العمالة الفنية وتأهيل العمالة اليدوية لسوق العمل فى دول الخليج.

ما رؤيتك لحلول الهجرة غير الشرعية وفق برنامجك الانتخابى؟

- يجب السعى لتطوير العشوائيات بالمحافظات ‏المصدّرة للهجرة غير الشرعية، مع تخصيص زيارات محددة ودورية مع الجاليات المصرية فى الخارج للوقوف على احتياجاتهم، واستحداث آليات لحل أية مشكلات متعلقة بجوازات السفر وتذليل العقبات أمام تجديد المنتهى منها، واعتماد مدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بسبل الهجرة الآمنة، والتأكيد على عقد اجتماعات دورية مع كبار مسئولى وزارة الخارجية لبحث رعاية الجاليات المصرية فى الخارج.

وماذا عن الخدمات التى ترى ضرورة تطويرها للمصريين بالخارج؟

- لا بد أن تتشكل اتحادات تضم كيانات الجاليات المصرية لتصبح مظلة رسمية لكل التجمعات، وتطوير الخدمات القنصلية بالسفارات المصرية، خاصة ماكينات استخراج الوثائق، مع إطلاق عدد من البروتوكولات لتقديم خدمات للمصريين بالخارج، فى مجال الصحة، وحقوق الإنسان تحديداً.

مبادرات

شاركت وأسست العديد من الحملات والمبادرات الاجتماعية فى مجالات الصحة والتعليم وتثقيف الشباب وتنمية المجتمع، وأرى أن النائب عن مقعد المصريين فى الخارج لا ينفصل أبداً عن الداخل، مهما كان انغماسه فى شئون وأمور الخارج، ولا بد أن يجيد تماماً التوفيق بين الأولويات.