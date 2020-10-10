اليوم.. إغلاق باب التسجيل للمصريين في الخارج و"الهجرة": نتابع استفسارات الجاليات يوميا

تُغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، باب تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم عبر الموقع الرسمى للهيئة، الذى أتاحته منذ الأحد 27 سبتمبر الماضى، حتى يتمكنوا من التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020 عبر البريد السريع، ويستعد المصريون فى الخارج للمشاركة فى الاستحقاق الدستورى الجديد، الذى يمثلهم فيه 8 أعضاء فى المجلس الجارى انتخابه، حيث خصص الدستور تلك المقاعد فى القوائم الانتخابية، كما يحق لهم الترشح على المقاعد الفردية سواء عن الأحزاب أو كمستقلين.

وتقسّم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، و4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، بمعدل دائرتين تضم كل منهما 42 مقعداً، ودائرتين تضم كل منهما 100 مقعد، وللمصريين بالخارج مقعد واحد بكل قائمة تضم 42 مقعداً، و3 مقاعد بكل قائمة تضم 100 مقعد.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تلقت مجموعة من الأسئلة حول إجراء انتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها أكتوبر الجارى، وذلك خلال رد الوزيرة على استفسارات أبناء الوطن بالخارج فى بث حى عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيس بوك».

وأكدت الوزيرة أنها تتابع بشكل يومى وعن كثب الاستفسارات المختلفة حول هذا الاستحقاق الدستورى، وتحرص على الرد أولاً بأول عليها، فى ضوء التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، التى تبذل جهوداً عظيمة فى إدارة العملية الانتخابية لجميع الاستحقاقات، والإشراف عليها بكل نزاهة وشفافية على نحو يليق باسم مصر.

وتجرى عملية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 14 محافظة هى: «الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح»، فى 3 أيام للمصريين بالخارج، من 21 أكتوبر إلى 23 أكتوبر، وفى يومين للمصريين بالداخل هما 24 و25 أكتوبر، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، و23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وتضم المرحلة الثانية فى انتخابات النواب 13 محافظة هى: «القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء»، وتجرى الانتخابات للمصريين فى الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر، وفى الداخل يومى 7 و8 نوفمبر، وفى حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، و7 و8 ديسمبر فى الداخل.

من جانبه، قال محمد عصام، عضو الجالية المصرية فى المملكة العربية السعودية، إن المصريين فى الخارج طالبوا منذ سنوات عديدة بالتصويت بالبريد السريع، لافتاً إلى أن تطبيقه فى انتخابات مجلس النواب فى تجربة ثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة يدل على استجابة الدولة لمطالب أبنائها فى الخارج.

"عصام": دعم الشباب يؤكد تطبيق الدولة الصحيح والسليم لـ"رؤية مصر 2030"

وأضاف «عصام» لـ«الوطن»: مشاركة الشباب فى انتخابات مجلس النواب سواء على القائمة الوطنية «من أجل مصر» أو على المقاعد الفردية يؤكد تطبيق الدولة الصحيح والسليم، والتزامها برؤية مصر 2030، التى تتضمن أهدافها دعم الشباب فى المناصب القيادية وتأهيلهم، ومن جانبنا نساند جميع الشباب الوطنى الذى يبنى مصر، فنحن نمثل المستقبل، وكل شاب مصرى مقيم بالخارج يشعر بالفخر حينما يرى شاباً ناجحاً فى السياسة أو فى أى مجال آخر، مشيراً إلى أن الأجيال الجديدة والشباب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حصلوا على الكثير من الفرص فى الحقوق والحريات والحياة السياسية بشكل غير مسبوق.

وأكد وائل سيد أحمد، عضو الجالية المصرية فى سلطنة عمان، أن المصريين فى الخارج بحاجة إلى نواب على دراية ووعى كامل بجميع الملفات المهمة بالنسبة لهم، نظراً لأن متطلبات المصرى المقيم فى الخارج مختلفة عن نظيره الذى يعيش داخل مصر.

"وائل": سنختار نواباً قادرين على التعامل مع ملفاتنا وحل مشاكلنا

وأضاف «وائل»: «سنختار نواباً قادرين على التعامل مع قضايانا وملفاتنا وحل مشاكلنا، لأن كل نائب لديه حمل ثقيل ومهمة وطنية سيقوم بها لمدة 5 سنوات، وعليه أن يعلم جيداً أن المواطن المصرى المقيم فى الخارج يحتاج إلى نائب يستمع إلى مشكلاته ويحلها، وأن يكون التواصل مستمراً مع الجاليات المختلفة، لأننا درع الوطن فى الخارج».

"أمانى": أدعو الجاليات للتمسك بحقها فى الانتخاب

وأعربت أمانى عبدالحليم، عضو الجالية المصرية فى الإمارات، عن سعادتها لوجود سيدات ضمن المرشحين لمقاعد المصريين فى الخارج بانتخابات مجلس النواب 2020، قائلة: «المصريات فى الخارج توجد بينهن نماذج مشرفة للغاية فى مجالات مختلفة، وأدعو المصريين فى الخارج الذين لم يسجلوا بياناتهم إلى الإسراع بتسجيلها قبل إغلاق الباب، وأن يتمسكوا بحقهم فى انتخاب من يمثلهم ويعبر عن مشاكلهم وطموحاتهم».

وتابعت «أمانى»: «أدوارنا تكمل بعضها البعض، وأتمنى أن يقوم النواب فى الخارج بعقد لقاءات دورية مع الجاليات المختلفة، والتفكير معاً فى إيجاد حلول لمشكلات تواجه المغتربين بشكل عام».

من جهة أخرى، دعت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، فى بيان أمس، المصريين إلى المشاركة فى الانتخابات، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين فى انتخابات مجلس النواب.

وأضافت المطرانية: «الكنيسة لا تشارك بأية حال فى المؤتمرات والاجتماعات المقامة لهذا الغرض من قبل المرشحين، إلا أنها تدعو جميع أفراد الشعب للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتماءنا لبلادنا، كما أنه واجب وطنى مثلما هو حق دستورى وأيضاً وصية إلهية، فأعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقى وتقدم وازدهار».