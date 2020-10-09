دخان "الشيشة" يغطي لقاءات ومؤتمرات مرشحي مجلس النواب بقنا

واصل المرشحون لانتخابات مجلس النواب في محافظة قنا، سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين، عقد لقاءاتهم ومؤتمراتهم لعرض برنامجهم الانتخابي، دون اتباع قواعد التباعد الاجتماعي التي حددتها الحكومة والهيئة الوطنية للانتخابات.

ورصدت "الوطن" تقديم الشيشة للحاضرين في المؤتمرات الخاصة بالمرشحين في دوائر المحافظة الأربع، فضلاً عن عدم تطبيق قواعد التباعد بين الحاضرين مما يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، حددت وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، الحالات التي يجوز لها فيها شطب المرشح لانتخابات مجلس النواب، والإجراءات المترتبة على شطب المرشحين سواء بالنظام الفردى أو القائمة.

ومن هذه المخالفات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، دون مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

يذكر أنّ عملية الانتخابات تجري في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفي نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد"، ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك في الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.