مرشحة "من أجل مصر": الحكومة تعاملت باحترافية مع العائدين بسبب أزمة "كورونا"

قالت غادة عجمى، مرشحة قائمة «من أجل مصر» ممثلة عن المصريين فى الخارج لمجلس النواب 2020، إن المرأة هى كل المجتمع وليست نصف المجتمع، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى يراهن على دورها الفعال والقوى فى الحياة النيابية والتنمية، وهو ما ظهر جلياً فى الاهتمام بها.

وأضافت «عجمى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة تعاملت باحترافية مع العائدين من الخارج بسبب أزمة كورونا وتدرس الاستفادة منهم ومن مدخراتهم فى المشروعات القومية، مؤكدة أنها تسعى إلى القضاء على الهجرة غير الشرعية وتحويلها إلى «شرعية» من خلال تدريب العمالة المصرية وتأهيلها فنياً وتصديرها لأسواق العمل الخارجية تحت مظلة قانونية.. وإلى نص الحوار:

غادة عجمى: الرئيس يراهن على دور المرأة الفعال فى الحياة النيابية

كيف ترين دور المرأة فى الحياة النيابية خلال عهد الرئيس السيسى؟

- كان لى شرف التمثيل البرلمانى السابق، واكتسبت منه خبرة علمية وعملية كبيرة جداً فى المرة الأولى، ولى الشرف أن أنضم مرة أخرى فى كتلة السيدات، والتى تمثل 25% من المجلس، وهذا ما يؤكد اهتمام وإيمان الرئيس عبدالفتاح السيسى بدور المرأة وتمثيلها فى الحياة العملية أو النيابية أو السياسية بصورة جريئة، وهذا ما لمسناه على مدار السنوات القليلة الماضية. وأرى أن ترسيخ وتوثيق دور المرأة فى البرلمان بنسبة الربع إلى عدد النواب، بخلاف الفردى والمعينات من قبَل رئيس الجمهورية، سيكون له الأثر الإيجابى، وهذا يدل على رهان الرئيس السيسى على دور المرأة الفعال والقوى، وهى كل المجتمع وليست نصف المجتمع، فهى الأم والزوجة والابنة، وما نتطلع إليه يكون أساسه أن المرأة المصرية تحملت الكثير وقدمت الأكثر، فهى وقفت فى الصدارة والمواجهة عملياً على الأرض فى كثير من المواقف، وفخورة أنى أمثل كوتة المرأة بالإضافة لكونى نائبة المصريين فى الخارج.

وماذا عن برنامجك الانتخابى؟

- سأستكمل مشاريع القوانين التى عملت عليها وقدمتها فى السابق ولم تكتمل لأولويات أخرى، وسأظل أنادى بأحقية المصريين بالخارج فى الاستثمار والشراكة، وهناك العديد من الاتفاقيات التى وقعتها وزيرة الهجرة والمصريين فى الخارج نبيلة مكرم حول هذا الشأن، لكن الأداء فى الخارج سريع للغاية وبعيد عن الروتين، كما أن ملف التنسيق والمعادلة الخاص بالطلاب المصريين فى الخارج يحتاج إلى إعادة نظر، بما يساعد الدولة على الاستفادة من الخبرات التى سيكتسبها هؤلاء الطلاب من الاحتكاك بأنظمة التعليم الجامعى العالمية، فالمصريون فى الخارج يستحقون الكثير.

ما المعوقات التى تواجه النائب عن المصريين فى الخارج؟

- أقيم فى الخارج منذ 35 عاماً، ولهذا أعتبر نفسى ملمة بمشكلات المصريين المقيمين فى الخارج، وأعلم جيداً أنه حينما تكون هناك مشكلة للجاليات، فالنائب جهة تشريعية ورقابية وليس جهة خدمية لكن الخدمات تكون نابعة من الإنسانية، وأتواصل مع مجموعات من المصريين فى الخارج على مستوى العالم على مدار الساعة وأواظب على السفر لبعض الدول التى بها تقارب فى وجهات النظر لأن من الممكن أن يكون المواطن المصرى المقيم فى الخارج لا يعلم ماذا يحدث وهذا واجبى وهو توضيح النقاط الغائبة عنه، وهناك طلبات من الجاليات المصرية فى الخارج أقوم بالرد عليها ومحاولة متابعتها حسب القانون، وهناك العديد من المطالب التى تصلنى أكون قد تقدمت بها لمجلس النواب بالفعل.

ما تقييمك لدور الدولة فى التعامل مع المصريين بالخارج خلال أزمة كورونا؟

- أرى أن الجهود التى تبذلها وزارتا الهجرة والصناعة رائعة للترويج للفرص المتاحة فى المشروعات لتكون خطوة جديدة فى طريق بناء الثقة مع المواطنين المصريين بالخارج والاستفادة من أموالهم واستيعاب العمالة التى عادت من الخارج، كما أن المصريين فى الخارج الذين عادوا لمصر بعد اجتياح فيروس كورونا العالم واضطرارهم للعودة، يحتاجون إلى مزيد من المشروعات المختلفة لاستثمار أموالهم، والحكومة تجرى عدداً من الدراسات لتشغيل العمالة الوافدة منهم واستثمار أموالهم فى المشروعات القومية التى أنشأتها الدولة وتحتاج إلى مستثمرين لتشغيلها.

ملفات ملهمة

أتمنى أن تتوقف محاولات الهجرة غير الشرعية بشكل نهائى وتتحول إلى هجرة شرعية من خلال تدريب العمال المصريين على أعلى مستوى، فنياً وعملياً وتصدير العمالة المصرية إلى دول القارة الأوروبية والدول الأخرى تحت مظلة قانونية بين مصر والبلد التى سيهاجر إليها المواطن المصرى.