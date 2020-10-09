العثور على جثة متحللة لمسن داخل مسكنه ببورسعيد

عثر أهالى مساكن الوفاء، بحى الضواحي فى بورسعيد، على جثة متحللة لمسن داخل شقته السكنية الكائنة بنطاق الحي، اليوم، إثر انتشار رائحة كريهة من مسكنه دفعتهم لإبلاغ شرطة النجدة.

تلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بمساكن الوفاء، وبانتقال رجال البحث الجنائي إلى الشقة برفقة الأهالي، تبين وجود جثة مالكها "محمد إبراهيم الجندي" ٧٥ عامًا، وجرى التحفظ على الجثة ونقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى السلام تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة وقعت منذ ثلاثة أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وعقب تقنين الإجراءات قررت النيابة العامة تسليم الجثة لذويها وصرحت بالدفن.

كانت بورسعيد، شهدت منذ أيام إصابة عامل محارة أثناء عمله حيث استقبلت مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف عاصم محمد أحمد، ٤٥ عامًا، بعد سقوطه من الطابق الثاني بالحى الاماراتي، وتبين أنه يعانى من كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وكسور متعددة بعظام الجسم وجار تقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقله إلى وحدة العناية المركزة والحالة العامة سيئة، كما لقي "أحمد.م.أ" ٣٣ عامًا مصرعه نتيجة تعاطيه جرعة كبيرة من المخدرات وتعرضه لحالة إعياء شديدة واستقبلته مستشفى السلام بورسعيد عن طريق سيارة الإسعاف فى غيبوبة تامة وصعوبة بالتنفس وتوفى بالعناية المركزة نظرا لسوء حالته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.