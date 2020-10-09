الذهب يقفز 17 جنيها في نهاية التعاملات وعيار 24 يسجل 955 جنيها

قفزت أسعار أعيرة الذهب بنهاية اليوم، الجمعة الموافق 9 أكتوبر، في البورصات العالمية لترتفع بمقدار17 جنيها في العيار، ليسجل عيار 24 المعروف بالذهب البندقي 955 جنيهًا، مقابل 938 جنيهًا في المعاملات الصباحية.

وشهدت أسعار الذهب تذبذبًا كبيرًا في الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة تراجع الاقتصاد العالمي متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية اليوم الجمعة، والتي شهدت ارتفاعًا كبيرا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات، اليوم الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 953 و 955 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 834 و836 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 715 و717 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و688 جنيهًا.