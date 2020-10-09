المفتي: 50% من الجيلين الثاني والثالث للمسلمين في أوروبا دواعش

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك أكثر من مليار و800 مليون مسلم على مستوى العالم، عدد قليل منهم تفوح منه روائح تؤدي للإسلاموفوبيا، متابعا: "نحن لا نبرر جرائمهم ولكن ندينها ونقول إن ذلك يتنافى تماما مع الإسلام، ولكن لا ينبغي أن يبنى على الجرائم الفردية من مجموع المسلمين الحكم على الإسلام بما يضر بالمسلمين".

وأضاف "علام"، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أنه يجب دراسة الظاهرة، وبالفعل جرى دراستها في عام 2016 حيث وجدوا أن أعداد الأوروبيين في داعش يتزايد، إلى أن وصل لما يقرب من 50% من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا من الجيلين الثاني والثالث أعضاء في تنظيم داعش.

وأشار إلى أنه التقى خلال زيارته لفرنسا، وزير الداخلية الفرنسي المسئول عن الشئون الدينية، وقال له إن هناك فتاة وفتى فرنسيين ذهبا لداعش، حيث كانا على ديانة غير الإسلام وغيرا بشكل مفاجئ وسريع دياناتهما وتوجها سريعا لداعش، ما يثير التساؤلات حول الواقعة.

وأوضح أنه لاشك أنه يوجد خلل لدى تلك البلاد في تناولهم لقضايا المسلمين أنفسهم، ولذلك يجب طرح العديد من التساؤلات والحلول في هذا الأمر، لافتا إلى أن هذه التساؤلات جرى الإجابة عنها من خلال إقامة مؤتمر لبحث أساس المشكلة، فوجدنا أن المراكز الإسلامية في الخارج تحتاج لإعادة النظر في القائمين عليها من ناحية التدريب والتأهيل والتكوين العلمي.

وأكد أن أغلب هذه المراكز تتبنى بعض الأجندات الإخوانية وغير الإخوانية وتمول بأموال كثيرة جدًا، لافتا إلى أنه يجري تمويلها بسخاء بهذا الشكل نظرا لأنها تحمل خطاباً آخر.