"مشكاة نور" تدشن مبادرتي "كشك أخلاق وشطارة" بحضور محافظ بورسعيد

انطلقت مبادرتي "شطارة" و"كشك أخلاق" بحديقة الأمل بحي المناخ فى بورسعيد، اليوم، في حضور المحافظ، اللواء عادل الغضبان، والقائمين على مؤسسة "مشكاة نور" للعلم والتنوير الثقافية والخيرية، صاحبة المبادرة.

تضمت الفعاليات ورش لتدريب الأطفال والشباب على المشغولات اليدوية والرسم والتفصيل، إلى جانب عرض منتجات الحرف اليدوية وأصحاب المشروعات الصغيرة.

وشهد "الغضبان" مبادرة "كشك أخلاق" التي دشنتها المؤسسة منذ عامين وتعمل علي تعديل السلوك المجتمعي، إضافة إلي المتميزين من أصحاب المبادرات والمشروعات الصغيرة، وقدم الشكر لهم علي مجهوداتهم.

وقالت الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور، إن مبادرة "شطارة" هي إحدى برامج المؤسسة للتمكين الإقتصادي ومكافحة البطالة، لربط الشباب بالفرص الوظيفية والاقتصادية وتوفير تدريبات وكورسات لتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأضافت خلال كلمتها: "نحن سعداء بمشاركة العارضين في المبادرة، ودي بداية لوجود معرض شهري من خلال مشكاه نور" وعن مبادرة "كشك أخلاق" أوضحت رئيس مجلس أمناء المؤسسة أن الميادرة جرى تدشينها منذ عامين وتتشمن برامج إعمار لبعض المناطق التي تحتاج إلي إعادة تأهيل وعقد فاعليات لتعديل السلوك المجتمعي.

وكرمت الدكتورة نور الهدي الجمال خلال المبادرة المتميزين من العارضين وبعض الشخصيات الداعمة للمؤسسة في المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن المبادرة توفر متجر الكتروني لعرض المنتجات الخاصة بأحاب الحرف اليدوية لتسويقها عبر الانترنت.

وتهدف مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، والتي يشرف عليها الدكتور "أحمد عمر هاشم" تقديم نموذج فريد في دعم الفئات الأكثر احتياجا في كل محافظات مصر، ودعم جهود الدولة في محاربة العشوائيات، والبطالة، وتعديل السلوك.