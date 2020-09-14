لدعم المجتمع الأقصري.. "مشكاة نور" تعقد لقاء مع منسقي الجمعيات الأهلية

افتتحت مؤسسة "مشكاة نور للعلم والتنوير" أولى فروعها داخل محافظات الصعيد وتحديدًا بمدينة الأقصر، لخدمة محافظات الجنوب في تطوير العشوائيات ومكافحة البطالة ومساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل تناسبهم.

وعقب إفتتاح الفرع الإقليمي للمؤسسة داخل محافظة الأقصر، التقت الدكتورة نور الجمال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية، مع صبري عبد الحميد، وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، لمناقشة سبل التعاون بينهما.

وفي نفس السياق، التقى وكيل وزارة التضامن مع منسقي 60 جمعية ومؤسسة أهلية بينهم " نايل بالاس، وتنمية المجتمع، اللؤلؤ المكنون، جمعية المحافظة على القرآن الكريم بالقرنة "، لبحث سبل تلقيهم الدعم من قبل مؤسسة مشكاة نور.

يأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لغير القادرين، وكذلك الإهتمام بالشباب، وإنطلاقا من الدور المشترك الذي تقوم به الدولة لدعم جهود مؤسسات التعليم المدني في تحسين جودة حياة المواطن المصري خاصة داخل القرى الأكثر احتياجًا وتماشًا مع برامج "كشك أخلاق".

وبرنامج "كشك أخلاق"، يُعتبر أحد المشروعات التي تقوم بها مؤسسة مشكاة نورللعلم والتنوير والثقافية والتي تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، تحت إشراف الدكتور أحمد عمر هاشم ورئيس مجلس أمناء المؤسسة الدكتورة نور الهدى الجمّال، حيث تعمل في مجالات التنمية المجتمعية، وإعمار القرى، وتطوير العشوائيات من خلال بناء المنازل وصيانتها وتوصيل خطوط المياه للقرى الاكثر احتياجًا، وتعديل السلوك، والصحة، ومكافحة البطالة.

الجدير بالذكر، أن برنامج " كشك أخلاق"، يُعد أول مشروع تنموي يربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد من خلال أبحاث ودراسات للحالات المستفيدة وفي هذا الإطار تعقد مشكاة نور العديد من الشراكات المحلية بمحافظة الاقصر من جمعيات ومؤسسات أهلية وحكومية لتنفيذ مبادرة كشك اخلاق .