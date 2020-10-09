فيديو.. باحث مصري يتوصل لسر حفاظ الحشرات على استقرارها أثناء الطيران

قال هيثم عزت طه، الأستاذ المساعد في جامعة كاليفورنيا، وصاحب منشور علمي حول طيران الحشرات، إن مسألة طيران الحشرات تسبب معضلة للعلماء والباحثين منذ عشرينيات القرن الماضي، ومنذ عام 2000، وصلوا إلى الطريقة التي تستطيع بها الحشرة رفع جسدها من على الأرض، ولكن ظهرت معضلة جديدة وهي طريقة حفاظ الحشرة على جسدها في الهواء، وهذه المعضلة هي التي حلها في مقاله العلمي.

وأضاف "طه"، في مداخلة عبر تطبيق "زووم"، مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "cbc" الفضائية، الجمعة، أن كل الدراسات خلال السنين الماضية قالت إن طيران الحشرات غير مستقر، بمعنى أن طيرانها يمكن أن ينهار من تيار الهواء، وأنها تستخدم مبادئ التحكم الآلي في الطيران، وتصحح من طريقة رفرفة الجناح باستمرار لكي تحافظ على استقرار طيرانها في الهواء، ولكن هذا يحتاج إلى حسابات معقدة يجب أن تكون موجودة في دماغ الحشرة، مثل الـ"جي بي إس".

وأضاف الباحث المصري، أنه اكتشف ظاهرة وهي "الاستقرار عن طريق الاهتزاز"، بمعنى أنه لو هناك نظام غير مستقر وحدث له اهتزاز بسرعة عالية يكتسب استقرارا تلقائيا دون الحاجة إلى "جي بي إس"، موضحا أن رفرفة جناح الحشرات يجعل جسدها يهتز كثيرا، ويعطيها الاستقرار.

هذا، ونشرت مجلة "ساينس روبتكس" العلمية، مقالا للباحث المصري هيثم عزت طه، كشف فيه عن طريقة حفاظ الحشرات على استقرارها في الهواء أثناء الطيران، وهي المشكلة التي كان يبحث عنها العلماء خلال السنوات الماضية.