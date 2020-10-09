عاجل.. مجلس الأمن الدولي قلق من قرارات تركيا في قبرص

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، قرارا عبر فيه عن قلقه بعد أن قررت تركيا فتح جزيرة فاروشا في قبرص، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

وكان الجيش التركي أعاد، أمس الخميس، فتح ساحل مدينة فاروشا في "جمهورية شمال قبرص التركية"، في خطوة تثير الجدل بعد أيام قليلة على انتخابات "رئاسية" في شمال قبرص.

ويهدد القرار المتعلق بالمنتجع السياحي السابق بمفاقمة التوتر في شرق المتوسط، حيث تتواجه تركيا في نزاعات حادة على حقوق بحرية مع اليونان وقبرص، وفقًا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وندد الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، بالخطوة واعتبرها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي"، فيما حذرت الحليفة اليونان من أنها ستناقش المسألة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.