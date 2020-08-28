النمسا تساند اليونان وقبرص في النزاع مع تركيا

أكد وزير خارجية النمسا، الكسندر شالينبرج، مساندة بلاده لليونان وقبرص في النزاع مع تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية أمس، إن الوزير شارك في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين لمناقشة الخلاف اليوناني التركي، حيث أكد على توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وضرورة العمل على احتواء الصراع فى شرق البحر المتوسط.

وأضاف البيان، أن الوزير النمساوي بحث مع جابي اشكنازي وزير الشئون الخارجية الإسرائيلي تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى نشاط آخر لوزير خارجية النمسا، حيث احتفل بمرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين النمسا ورومانيا، معتبرا أن شراكة البلدين أقوى من أي وقت مضى.

ونوه البيان إلى لقاء جمع شالينبرج ونظيره الروماني بوجدان اريسكو على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية في برلين للحديث عن التاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.