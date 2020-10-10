استقرار المستوى العام لأسعار شهر سبتمبر 2020

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (107.5) نقطة لشهر سبتمبر 2020، محافظاً على المستوى العام لأسعار شهر أغسطس 2020.ترجع أهم أسباب هذا التغير إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.1%)، قسم الملابس والاحذية بنسبة (-0.1%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.7%)، الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%)، مجموعة العناية الشخصية (0.6%)سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (3.3%) لشهر سبتمبر 2020 مقابل (4.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.

أولاً: التغيــر الشهـــرى (شهــر سبتمبر 2020 مقـارنة بشهـر أغسطس 2020):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-0.6%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الموالح بنسبة (-21.2%) ومجموعة الكمثرى والجوافة بنسبة (-9.9%).انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.5%) بسبب انخفاض أسعار الطيور بنسبة (-3.0%)، مجموعة لحوم الأغنام بنسبة (-0.7%) ومجموعة لحوم طازجة أخرى بنسبة (-0.4%).انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.4%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-0.5%).انخفاض أسعارمجموعة الألبان والبيض والجبن بنسبة (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة البيض بنسبة (-1.0%) ومجموعة منتجات ألبان أخرى بنسبة (-0.8%).

... هذا بالرغم من ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار الخضروات الدائمة بنسبة (2.0%)ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخبز بنسبة (10.1%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان انخفاضاً قدره (-0.7%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدخان بنسبة (-0.7%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية انخفاضاً قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.2%) ومجموعة الأحذية بنسبة (-0.3%).

4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.9%) ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (0.2%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%) ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%).

6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.7%) ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.4%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.1%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (0.9%).

8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (1.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.3%) ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.8%).

9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.1 %) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.8%).

10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.7%).

ثانياً: التغير السنوي (شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر2019):

1- سجـل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.5%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:

انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-15.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الدرنيات بنسبة (-32.4%)، مجموعة الخضروات الدائمة بنسبة (-29.7%) ومجموعة الخضروات ذات أوراق ملفوفة بنسبة (-16.3%).انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية اخرى بنسبة (-7.3%) بسبـب انخفاض أسعار مجموعة الملح والتوابل بنسبة (-9.3%).انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-7.0%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة السكر بنسبة (-9.4%).انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-6.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة زيوت صالحة للأكل بنسبة (-9.3%).انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-5.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (-6.0%). انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-4.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الارز بنسبة (-17.1%)..... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (13.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الموالح بنسبة (33.0%).

ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المياه الغازية بنسبة (4.7%).ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (2.5%) ومجموعة اللحوم المحفوظة والمجهزة بنسبة (4.0%).ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الشاي بنسبة (0.4%).

2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (11.3%).

3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (1.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (8.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (7.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (4.5%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (3.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.9%) ومجموعة الاحذية بنسبة (0.2%).

4-سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (5.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (11.6%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (5.0%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.3%) ومجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.0%).

5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (3.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (3.8%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (3.3%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4) ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%).

6-سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (6.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (10.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (8.7%) ومجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.9%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (4.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (6.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (3.4%) ومجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)

8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (20.0%) ومجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.2%).

9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (10.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (18.7%).

10- سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره (28.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (29.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (28.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (28.0%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (7.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (7.1%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-1.0%).

12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (3.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية شخصية بنسبة (4.6%) ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة (4.0%).