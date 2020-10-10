رئيس الأسقفية: تدشين إقليم جديد للكنيسة يضم 10 دول في 2021

أعلنت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، عن تلقي الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مكالمة هاتفية من رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، رئيس اتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية في العالم، يجدد فيها تهنئته لاختيار المطران حنا رئيسًا لإقليم الإسكندرية للكنيسة الإنجليكانية وهو الإقليم الـ41 من أقاليم الكنيسة في العالم.

وأكد فيرون، في مكالمته رغبته في حضور حفل تدشين الإقليم الجديد بمصر في الربع الأول من عام 2021، معربًا عن أمله في أن يحمل العام الجديد حلًا لأزمة وباء كوفيد 19 الأمر الذي يسهم في عودة حركة السياحة والسفر لطبيعتها بالشكل الذي يسهل حضور رؤساء أساقفة الكنيسة من مختلف أنحاء العالم.

فيما عقد الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة، اجتماعًا مع قيادات الكنيسة الإدارية والتنفيذية لوضع خطة مبدئية لهذا الاحتفال الضخم، إذ تم توزيع المهام على الحاضرين، ووضع تصور مبدئي للاحتفال المزمع عقده في الربع الأول من عام 2021.

كان الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم، جوسيا ايدو فيرون، قد أعلن تأسيس الإقليم الجديد في يونيو الماضي، قائلًا: "رأينا في السنوات الأخيرة النمو الكبير في إيبارشية مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي خاصة في منطقة جامبيلا بإثيوبيا وباقي المناطق أيضا، وتعتبر إيبارشية مصر واحدة من أكبر الإبروشيات من الناحية الجغرافية وأكثرها تنوعا في اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم".

وأضاف: "تتميز تلك المنطقة بأنها من أكثر المناطق نموا في العالم، ويعود الفضل لرئيس الأساقفة منير حنا والقسوس وشعب الإيبارشية لحدوث هذا النمو بالرغم من التنوع الثقافي والسياسي الكبير في المناطق التي تخدمها الإيبارشية".

وتابع فيرون في بيانه: "إن الانتقال من أبروشية في إقليم القدس والشرق الأوسط إلى أربعة إبروشيات في إقليم الإسكندرية الجديد سيعطي أساسا عظيما للنمو والاستقرار للمسيحيين الأسقفيين في هذه المنطقة".