رئيس الأسقفية يترأس قداسا بالإنجليزية في الزمالك لخدمة الأجانب

ترأس الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي باللغة الإنجليزية، ضمن خدمة الأجانب التي تقدمها كنيسة جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس أساقفة الأسقفية، في عظة القداس، إن الله يدعو الناس في كل وقت لملكوته وللعمل في "كرمه" أي هذا العالم، مضيفا: "الله يحب جميع من قبلوا دعوته ويقبل الجميع ويرحم الكل محذرًا من مقارنة ما تحصل عليه من عطايا مع الأخرين لأن الله عادل ورحيم مع الجميع".

وحرصت الكنيسة الأسقفية على التأكد من إتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الأدوات الشخصية بالإضافة إلى تقسيم مقاعد الكنيسة بالشكل الذي يضمن التباعد الاجتماعي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس”مرقس” الأسقفية.

وفي عام 1974، تم تنصيب أول مطران مصري للكنيسة الأسقفية بمصر وهو المطران "إسحق مسعد"، وخلفه المطران "غايس عبد الملك" عام 1984، ثم المطران الدكتور"منير حنا أنيس" منذ عام 2000 وحتي الآن.