الأسقفية: ماضون في طريق القضاء لاسترداد حقنا ككنيسة مستقلة

قال الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، إن مجلس الدولة قضى بعدم نظر دعوى بطلان انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية، أمس، إذ امتنع عن النظر في مستندات جديدة أهمها حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 962 لعام 86 الذي نص على عدم جواز انضمام الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية لمخالفة ذلك للأمر العالي الخاص بإنشاء الطائفة الإنجيلية والذي صدر عام 1902.

وأوضح حنا: "تم تقديم هذه المستندات من قبل الكنيسة الأسقفية بينما رفضت المحكمة النظر لها وذلك استنادًا إلى أن تلك الدعوى تم الفصل فيها من قبل مشددًا على احترام الكنيسة لأحكام القضاء".

وأضاف "حنا"، في بيان له، أن الكنيسة الأسقفية ستطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وستطالب بحقها في النظر إلى الأوراق الجديدة التي تم تقديمها لإثبات عدم تبعية الكنيسة الأسقفية إداريًا وروحيًا للطائفة الإنجيلية في مصر كما كان الحال طوال مائتي عام منذ بداية خدمة الكنيسة الأسقفية، لافتًا: "نسعى لكشف الحقائق الغائبة في تلك القضية مع احترامنا لهيبة منصة القضاء المصري".

وشدد حنا: "ماضون في طريق القضاء من أجل استرداد حقوقنا ككنيسة تأسست في مصر قبل الطائفة الإنجيلية، وسنظل نطرق أبواب المحاكم مهما كلفنا ذلك من جهد ووقت لأنها أفضل طريقة لاسترداد حقنا ككنيسة مستقلة"، موضحا أن الكنيسة الأسقفية طالبت الطائفة الإنجيلية بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لحل هذا الخلاف ولكن الطائفة الإنجيلية لم ترد.

وبحسب بيان الكنيسة، أشارت إلى أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الإنجليكانية في العالم بينما الطائفة الإنجيلية لا تتمتع بامتداد عالمي".

وأوضحت "الأسقفية"، أنها بدأت خدمتها في مصر عام 1815 في مصر بمجهود خدام كثيرين منهم القس "كلاين"، والقس "تمبل جاردنر"، والقس "دوجلس ترونتن"، والدكتور "فرانك هاربر". ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح “محمد علي باشا” والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية. وقد اهتمت الكنيسة برعاية الجاليات الأجنبية وتعضيد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبشكل خاص في مجال التعليم اللاهوتي.