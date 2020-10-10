"التصديري للحرف اليدوية": تراثنا ينتقل من الصبغة المحلية للعالمية

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يشهد مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس انطلاق فعليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية ويستمر حتى الخميس الموافق 15 أكتوبر، يوميا من العاشرة صباحا، حتى العاشرة مساءً، والدخول مجانا.

تنظيم هذا المعرض، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كل وسائل الدعم لقطاع الصناعات التراثية، والحرف اليدوية؛ لأهميته الاقتصادية والثقافية، والعمل على التوسع في الترويج لهذه الفنون العريقة وإتاحة منتجاتها بأسعار تجارية من خلال المعرض، لتشجيع انتشارها وزيادة إنتاجها، للمرة الأولى هذا العام يستضيف المعرض دولة السودان الشقيقة كضيفة شرف، وخصَّصت أجنحة متميزة للمنتجات السودانية التراثية، من جلود وأخشاب ومعادن، والعديد من الصناعات التراثية التي اشتهرت بها دولة السودان.

الشامي: تطوير مهارات العارضين لتطوير مستوى إنتاجهم وتدريبهم على دمج حرف ببعضها البعض

وأكد الدكتور وليد الشامي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتجات اليدوية والعمل على تطويرها للارتقاء إلى مستوى التصدير الخارجي والخروج من النطاق المحلي إلى العالمي وهو ما عكف عليه المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث جرى تطوير مهارات العارضين لتطوير مستوى إنتاجهم وتدريبهم على دمج حرف ببعضها البعض كدمج شغل التلي والجلد، وابتكار طرق جديدة للرخام والمرمر، ودمج منتجات الشمع بالصبغات المائية.

يشارك في المعرض هذا العام نحو 620 عارضا يمثلون كل الحرف اليدوية، وبحسب تصريحات الشامي، لـ"الوطن"، فإن العارضين يمثلون كل محافظات الجمهورية هذا العام بجميع الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظات الجمهورية.

وعن اختيار دولة السودان كضيف شرف هذا العام للمرة الأولى، اعتبر الشامي تلك الخطوة تأكيدًا لدعم مصر لكل دول أفريقيا وحوض النيل، والسودان خاصة في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها جراء الفيضانات الأخيرة، بما يعني نقل المعرض من الصبغة المحلية إلى الصبغة العالمية من خلال إتاحة الفرصة لعرض منتجات عارضين من غير المصريين.

إجراءات احترازية عدة جرى التشديد عليها قبل انطلاق فعاليات "تراثنا"؛ للوقاية من فيروس كورونا، حيث جرى تحديد مسافات كافية بين أماكن العارضين بالمعرض وتحديد أعداد الزوار والرقابة على ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، بحسب تصريحات الشامي.

تأتي أبرز المنتجات المعروضة: "مشغولات التللي، والمشغولات الفضية والنحاسية، والمنتجات الزجاجية، والصدف والخوص، ومفروشات أخميم، والسجاد اليدوي، والخزف، والحجازة، والإكسسوار الحريمي، ومنتجات الجلود، ووحدات الإضاءة"، فضلا عن منتجات سيناء.