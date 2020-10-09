وزيرة التجارة: افتتاح معرض "تراثنا" غدا بـ620 عارضا و45 جمعية أهلية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن معرض "تراثنا"، والذي سيجري افتتاحه، غدا، يشهد وجود 620 عارض و45 جمعية أهلية مشاركون بالمعرض، كما يوجد عدد كبير من المنتجات المختلفة التي سيتم عرضها بمشاركة جهات عدة بالمعرض.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المعرض سيضم عددا كبيرا من الوزارات والمنشآت الأهلية والمجلس التصديري للحرف اليدوية والمجلس القومي للمرأة ومشروع تنمية محافظات مصر، موضحا أنه تم اختيار دولة ضيف الشرف "السودان" للمرة الأولى بالنسخة الثانية من المعرض، بخلاف وجود مشروع "تجلي" والخاص بمنتجات مدينة سانت كاترين، والرخام والجرانيت من مدينة الجلالة بركن خاص.

وأكدت أن المعرض في نسخه القادمة يستهدف استضافة عدد آخر من الدول العربية بالمنتجات اليدوية التي تشتهر بها تلك الدول عالميا، ومتميزة بتلك المنتجات، مشيرا إلى أنه بسبب "كورونا" سيتم إقامة المعرض للعام الجاري عبر تطبيق الكثير من الإجراءات الاحترازية للحيلولة دون الإصابة بالفيروس، وهم ما دعا عددا من الجهات العارضة للبيع بشكل "أونلاين" مع نشر صور المنتجات و"باركود" من شأنه تسهيل عملية عرض المنتج على الراغبين في الشراء.

وتابعت: "يمكن اختيار المنتجات التي يرغب في شرائها العميل بشكل سهل عبر الباركود، كما تم تخصيص منصة بيع مباشرة لوسائل الشراء بالطريق الإلكتروني، والمعرض رسالة لأصحاب المشروعات الصغيرة بمدي اهتمام الدولة بهم، حيث إن شعور أصحاب تلك الحرف باهتمام القيادة السياسية بهم هو أمر يسعدهم كثيرا ويحافظ على التراث المصري الثقافي".