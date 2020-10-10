جامعة سوهاج تشارك في معرض "تراثنا"

يشارك مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بجامعة سوهاج في فعاليات الدورة الثانية من معرض تراثنا ٢٠٢٠، والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في الفترة من 10 إلى 15 اكتوبر الحالي.

وأشار الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعة أن المعرض يأتي تنظيمه في إطار خطة الدولة للارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد الأليات لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، فضلاً عن دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية، خاصةً قطاع الصناعات والحرف اليدوية والتراثية، موضحا ان المعرض يهدف الى إتاحة فرص تسويقية للمشروعات من هذا النوع، بالاضافة الى إتاحة العديد من المنتجات والمصنوعات التراثية المتميزة والترويج لتلك المنتجات .

وأضافت الدكتورة رهام محمد مديرة المركز ان جناح الجامعة بالمعرض يضم، النسيج اليدوي المشغول بتقنيات تطريز يدوية متعددة، و مشغولات التلي التراثية بتصميمات متنوعة واكسسوارات وتابلوهات الريزين ولوحات السترينج ارت بروح أثرية، إضافة إلى عدد من المشغولات الدالة على الهوية الصعيدية بصفة عامة، والسوهاجية بصفة خاصة.

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