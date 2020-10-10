البيئة: جمع 299 ألف طن قش أزر وتحرير 288 محضر حرق للمخلفات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم تنفيذ 7464 نشاطًا توعويًا بقيادة الأفرع الإقليمية لوزارة البيئة، في إطار حرص الوزارة على توعية المزارعين بخطورة مصادر التلوث والسيطرة على السحابة السوداء، وسبل مواجهتها، من خلال تكثيف الندوات والحملات على القرى والمراكز بالمحافظات في مجال تدوير المخلفات الزراعية، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وتمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمنظومة قش الأرز، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من التفتيش على 3529 منشأة صناعية حتى الآن، تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مطابقة 471 منشأة، ومخالفة 267 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتبين توقف2791 منشأة عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة.

وتابعت "فؤاد" أن إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة قد بلغ حوالى 299 ألف طن، بالمواقع التي تم فتحها تحت إشراف وزارتي البيئة والزراعة، وقد قامت محاور المرور اليومية التي تعمل على مدار الساعة، والمنتشرة بالمحافظات بتحرير 238 محضر حرق للمخلفات الزراعية، تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 11574 سيارة حتى تاريخه وتبين مخالفة 2770 سيارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وأكدت قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات برفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق مع المحافظات وهيئات النظافة لمتابعة حالة المقالب العمومية والعشوائية بشكل مستمر بالمرور عليها والسيطرة على أية حرائق قد تنشب بها، حيث يتم القيام بأعمال فرد المخلفات والتسويات والتغطية المباشرة لمنع نشوب أي اشتعالات مرة أخرى.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة قامت بتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفوري معها من خلال الفرق الميدانية، ووصل عدد شكاوى المواطنين التي تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين من خلال وسائل الاتصال المختلفة كالواتس آب وفيس بوك والخط الساخن إلى 145 بلاغاً، وتم التعامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.