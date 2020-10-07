البيئة: تكثيف جهود مواجهة حرق قش الأرز خلال الأسبوعين القادمين 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على حرص وزارة البيئة الدائم على التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة للاستفادة بالمخلفات الزراعية التي تعد ثروة كبيرة إذا تم استغلالها بشكل أمثل نظرا لأخطار حرقها على البيئة وصحة الإنسان، حيث شهد هذا المجال طفرة استثمارية كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية نظرا لارتفاع وعي المزارعين وإدراكهم للأهمية الاقتصادية للمخلفات الزراعية نتيجة للجهود الكبيرة لوزارتي البيئة والزراعة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وشددت فؤاد خلال لقائها بوزير الزراعة السيد القصير، اليوم، على ضرورة تكثيف جهود القائمين على منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء بالوزارتين خلال الأسبوعين القادمين نظرا لتأثر ثبات الجسيمات العالقة بالهواء بأي حرق ونحن على مشارف إنتهاء موسم قش الأرز، مُتمنيةً إنهائه بشكل جيد وتحقيق نتائج متميزة هذا العام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن وزارة البيئة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على موضوع المخلفات الزراعية وقد انتهى جهاز تنظيم إدارة المخلفات من استراتيجية المتبقيات الزراعية على مستوى الجمهورية وجارٍ مراجعتها مع وزارة الزراعة، وأوضحت أن جهاز تنظيم ادارة المخلفات منوط به وضع السياسات والاستراتيجيات وتحديد اختصاصات كل جهة سواء من الناحية التنظيمية أو التنفيذية لتنظيم العمل وتحقيق أفضل النتائج، فيما يخص جميع أنواع المخلفات فلابد من تكثيف الأعمال خلال الفترة القادمة في ملف المخلفات الزراعية بكل أنواعها.

وأوضحت فؤاد أن وزارتي البيئة والزراعة تستعدان للإعلان عن الفرص الاستثمارية للمتبقيات الزراعة بحلول شهر نوفمبر القادم، مشيرةً إلى قيام وزارة البيئة بالتصوير داخل مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظات المختلفة تمهيدا لإنتاج فيلم يوضح كل الجهود والأعمال التي تم تنفيذها بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء 2020 ولعرض قصص النجاح في هذا المجال.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أوجه التعاون المقترحة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة للاستفادة من المتبقيات والمخلفات الزراعية، لافتا إلى أنه سيتم إعداد خطة متكاملة لتوعية المزارعين بعدم حرق المخلفات والمتبقيات الزراعية في الحقل والعمل على تجميعها في أماكن مخصصة، تمهيدا لإعادة تدويرها، والاستفادة منها، في مجالات مختلفة، كإنتاج الكومبوست، والأعلاف، وغيرها من المنتجات التي تساهم في زيادة دخل المزارع.