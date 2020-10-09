خطيب مسجد بالدقهلية: من يحرق قش الأرز "آثم"

حذّر الشيخ عادل الجعبري، إمام وخطيب مسجد الشهيد بقرية "دنديط" التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية، المزارعين من حرق قش الأرز لأنه يتسبب في السحابة السوداء التي تضر بالبيئة وتؤثر على صحة المواطنين، واصفًا من يقوم بحرق القش بأنه "آثم".

وقال "الجعبري" في الخطبة الثانية من خطبة الجمعة، إن الإنسان بنيان الله، ملعون من هدمه، ومن يهدم إنسان يأتي يوم القيامة مكتوب بين عينية مطرود من رحمة الله: "ربنا أكرمنا بالتعاون مع وزارة البيئة ووفروا معدات وآلات حديثة، والناس لا تتأخر، فلماذا تضر أخوك المسلم بحرق قش الأرز، فاتق الله في أخيك المسلم، فالمسلم لا يؤذي المسلم أبدأ".

جاء ذلك في إطار التعاون الوثيق بين وزارتي "البيئة والأوقاف" بشأن توجيه الأئمة إلى توعية المصلين بعدم حرق قش الأرز أو المخلفات الزراعية بجميع أنواعها والمشاركة في توصيل الرسالة الإعلامية.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة البيئة بيانًا بشأن تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء خلال الأيام القليلة القادمة استنادا إلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة والتي أكدت تأثر جودة الهواء نتيجة الأحوال الجوية التي تتسبب في ‏تركيز الملوثات بالهواء نتيجة انخفاض مستوى التهوية الرأسية والذى يتزامن مع ‏هدوء نسبى للرياح يصل أحياناً لحد السكون، ونصحت وزارة البيئة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية ‏تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.‏